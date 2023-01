Presentato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prende il via “Polis”, il progetto ideato da Poste Italiane. Uno Sportello Unico per l’accesso facile e veloce ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7.000 Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti che, secondo l’a.d. di Poste, Matteo Del Fante, renderà Poste Italiane un modello per il mondo intero.