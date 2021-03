Poste Italiane: nuovo Rendiconto Finanziario Periodico

(Adnkronos)

in collaborazione con Postenews.it

Poste Italiane mette a disposizione dei suoi clienti un nuovo Rendiconto Periodico, il documento che contiene informazioni sull’intero patrimonio del cliente (conto corrente, prodotti di risparmio postale, polizze, fondi comuni d’investimento e prodotti di risparmio amministrato), sui costi sostenuti e sui rendimenti conseguiti nel corso dell’anno di riferimento al fine di fornire una visione completa per una maggiore consapevolezza sulla gestione finanziaria di investimenti e risparmi. Il Rendiconto viene inviato con cadenza annuale e assolve agli obblighi normativi imposti dalla normativa europea Mifid II. Nel dettaglio, spiega l’azienda, il Rendiconto Periodico è suddiviso in cinque sezioni e contiene tutte le informazioni relative all’anno precedente a quello dell’invio del documento: nelle prime due sezioni sono indicati l’ammontare complessivo dei risparmi e degli investimenti presso Poste Italiane unitamente ai relativi costi ed oneri sostenuti. Le tre sezioni successive sono dedicate agli aspetti finanziari: dall’impatto dei costi sul rendimento del portafoglio complessivo alla descrizione dettagliata dei singoli rendimenti conseguiti ed un’informativa circa lo stato di adeguatezza del portafoglio del cliente. È disponibile anche un approfondimento sull’andamento dei mercati finanziari. La pagina finale è dedicata ad un Glossario in cui sono presenti le definizioni dei termini utilizzati.

Il Rendiconto Periodico, sottolinea Poste, è un documento fondamentale che va ad integrare i rendiconti già inviati da Poste Vita, BancoPosta Fondi SGR e l’estratto conto del Deposito Titoli, in ottica di una maggiore trasparenza nei confronti della clientela.

