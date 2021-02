Poste Italiane: parte da Milano il progetto fotovoltaico

(Adnkronos)

In collaborazione con Postenews

Conclusa l’installazione dell’apparato fotovoltaico sull’edificio multifunzionale di Poste Italiane in Via Pindaro a Milano, in cui è inserito anche un ufficio postale, primo step del programma di installazione di oltre 600 impianti fotovoltaici su tutto il territorio nazionale, che decuplicheranno la relativa capacità produttiva del Gruppo.

Il progetto si inserisce nel piano di Poste che dal 2019 si è impegnata ad avviare progetti pluriennali finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali dei propri immobili ed alla progressiva transizione verso fonti rinnovabili. “L’impianto installato dispone di un cruscotto che consente di monitorare in tempo reale la produzione energetica, oltre ad una serie di parametri in linea con la sostenibilità (es. alberi equivalenti piantati, ecc).

