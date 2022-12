Poste Italiane partecipa a OPEN ITALY per innovare insieme alle startup

Poste Italiane partecipa alla sesta edizione di OPEN ITALY promosso dal Consorzio ELIS e collabora con le startup Dscovr e Bleb Technology su due progetti innovativi per la logistica e i servizi al cliente.

Insieme a Bleb Technology sta lavorando sul progetto I-Fast per l’utilizzo di “Blebricks”, mattoncini modulari wireless a basso consumo energetico (Bluetooth Low Energy) nei sistemi di tracciatura all’interno dei propri Centri logistici di smistamento e distribuzione della corrispondenza e dei pacchi.

Con la startup Dscovr invece ha messo a punto un sistema per analizzare in modo innovativo e flessibile alcuni servizi di Poste Italiane, osservati in un contesto di mercato attraverso le esperienze della clientela, e raccogliere dati a supporto di decisioni strategiche sui tali servizi aziendali.

L’obiettivo della partecipazione a queste iniziative in ambito Open Italy, è quello di proseguire il percorso di innovazione e trasformazione digitale previsto dal piano industriale 24SI, promuovendo la cultura dell’open innovation e rafforzando il ruolo di leader alla guida dell’innovazione digitale in Italia.