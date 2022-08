Poste Italiane promuove i Diversity Innovation Meetings per una cultura d’impresa più inclusiva

In collaborazione con TGPoste.poste.it



Si chiamano Diversity Innovation Meetings (DIM), il ciclo di incontri digitali realizzato da Poste Italiane in collaborazione con Italiacamp, per promuove una cultura d’impresa aperta e inclusiva. Il percorso si articola in diverse tappe in cui vengono approfondite le tematiche legate alla diversità e all’inclusione. Obiettivo degli incontri è stimolare il confronto tra dipendenti e professionisti esterni per mettere in connessione e valorizzare le buone pratiche, che possano aiutare a trovare delle risposte dentro e fuori l’organizzazione.

Tra gli argomenti trattati il tema del linguaggio inclusivo su cui sono intervenuti anche la sociolinguista e scrittrice Vera Gheno, impegnata da tempo sulla questione di genere nella lingua, e Marco Cesaro, communication manager del Giffoni Film Festival per riflettere su come anche il cinema possa favorire l’evoluzione verso una cultura linguistica più inclusiva. Previsti nuovi appuntamenti in cui si parlerà in particolare di vulnerabilità e della necessità di rafforzare le relazioni umane attraverso nuove modalità organizzative e di comunicazione.