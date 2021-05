Poste Italiane promuove il mese Green

In collaborazione con Postenews



Ogni anno a primavera Poste Italiane organizza il “mese verde”, caratterizzato dall’hashtag #MeseVerdePoste, per rafforzare l’attenzione sulla sostenibilità del Gruppo anche grazie all’adesione a campagne internazionali di sensibilizzazione per la tutela della Terra. Il tema del mese green di quest’anno è la riscoperta del territorio di prossimità cioè raccontare e diffondere una cultura virtuosa nel breve raggio di ciò che è più vicino alle persone: il quartiere, il paese e la città.

Il valore di camminare, di muoversi con la bicicletta sono testimonianze di mobilità dolce: se sono ormai abitudine acquisita e da consolidare come fattivo contributo in ottica di Mobility Management, per il contenimento di emissioni inquinanti e il risparmio energetico. L’Azienda ha aderito a “M’Illumino di meno” la giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita ecosostenibili lanciata dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio Due nel 2005: tema di quest’anno i Salti di Specie, i piccoli gesti che nel quotidiano possono fare la differenza per uscire migliori dalla pandemia.

Poste ha chiamato a raccolta i suoi dipendenti anche per l’Earth Hour: il 27 marzo per un’ora dalle 20.30 alle 21.30 monumenti, luoghi simbolo, insegne di aziende e attività hanno spento le loro luci. Un gesto simbolico per contribuire tutti insieme alla salvaguardia del Pianeta. La diffusione di un decalogo sui comportamenti sostenibili da adottare nella vita di tutti i giorni è l’ulteriore testimonianza dell’impegno dell’Azienda verso una cultura per la salvaguardia dell’ambiente: dai piccoli gesti casalinghi, all’utilizzo di tecnologia efficiente come i LED per l’illuminazione o ad una pianificazione razionale degli spostamenti.

L’impegno per l’ambiente è uno dei pilastri cardine nella strategia di sostenibilità di Poste Italiane: sviluppare la cultura di azioni concrete nella nostra quotidianità è la vera sfida cui siamo chiamati come cittadini per dare un contributo concreto al pianeta. Per approfondimenti: https://www.postenews.it/2021/03/23/luca-mercalli-lambiente-sia-la-priorita-anche-per-le-aziende-gli-italiani-si-fidano-di-poste/