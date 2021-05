Poste Italiane: Raccomandata1 per consegne rapide e urgenti

In collaborazione con Postenews

Raccomandata 1 di Poste Italiane è il servizio tracciato per la consegna veloce della corrispondenza registrata fino a 2 kg di peso, pensato per chi ha l’esigenza di una consegna rapida e urgente. Il servizio, spiega l’azienda, è disponibile presso tutti i 12.800 uffici postali e prevede la consegna nel giorno lavorativo successivo alla data di spedizione (obiettivo raggiunto nel secondo semestre 2020 per il 92,2% degli invii), escluse alcune tratte indicate sul sito poste.it.

Il servizio può essere utilizzato anche dalla clientela business che può spedire Raccomandata 1 presso i centri di accettazione dedicati. Raccomandata1 Business è disponibile anche nell’offerta con pick up incluso.

Poste Italiane effettua due tentativi di consegna al domicilio del destinatario e offre la giacenza gratuita per 15 giorni presso l’ufficio postale nel caso non sia stata possibile la consegna tramite portalettere.

Raccomandata1, sottolinea l’azienda, è disponibile nella versione base oppure con prova di consegna, ovvero la cartolina che torna al mittente firmata dal destinatario o da un soggetto abilitato al ritiro. Il servizio è disponibile anche nella versione in contrassegno, che include la prova di consegna e prevede il ritiro solo a fronte del pagamento, da parte del destinatario, dell’incasso previsto.

La spedizione può essere monitorata su diversi canali: sul sito www.poste.it con “Cerca Spedizioni”, via SMS (con costi secondo il proprio piano tariffario), al numero verde 803.160 per il cliente consumer e 800.160.000 per il business, tramite l’App Ufficio Postale, oppure nell'area riservata MyPoste.