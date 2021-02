Poste Italiane, sanificazione straordinaria per la flotta aziendale

(Adnkronos)

In collaborazione con Postenews



Sanificazione straordinaria per tutti i 33.000 veicoli operativi di Poste a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Poste avvisa che è stato utilizzato un dispositivo certificato per l’eliminazione di spore, funghi, batteri e virus, incluso il Covid 19, che agisce mediante la nebulizzazione di perossido di idrogeno. In coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo, per il lavaggio dell’esterno delle vetture sono stati utilizzati prodotti innocui per l’uomo e per l’ambiente, che non lasciano alcuna traccia ed hanno consentito un risparmio di circa 150 litri d’acqua per ciascun veicolo.

In un primo ciclo, tra marzo e fine maggio, è stata lavata e sanificata l’intera flotta aziendale, inclusi i motocicli; una seconda operazione massiva di disinfezione di tutti i veicoli è in corso dal primo ottobre fino a tutto novembre. Per una maggior tutela della salute dei lavoratori, l’Azienda provvederà a lavare tutti i veicoli ogni due mesi e a sanificarli ogni sei mesi.

In pieno rispetto delle norme di sicurezza, la sanificazione è stata effettuata da operatori professionali con l’utilizzo di specifici DPI quali mascherine FFP2/3, guanti, tuta da lavoro e occhiali.

