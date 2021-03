Poste Italiane sceglie il Ct della nazionale di calcio Roberto Mancini come volto della campagna di lancio di Poste Delivery

(Adnkronos)

In collaborazione con Postenews

Poste Italiane sceglie Roberto Mancini come testimonial di Poste Delivery, la nuova gamma per le spedizione di pacchi. Nella campagna, diffusa su tv, stampa e social, l’allenatore riceve dal padre il regalo che chiedeva ogni anno quando era bambino e la sua voce accompagna il viaggio del pacco a lui destinato. Mentre il suo dono viene affidato a un portalettere che glielo consegna negli spogliatoi dello Stadio Olimpico di Roma, Mancini sottolinea l’importanza del servizio universale offerto da Poste Italiane al Paese. La maglia azzurra è un simbolo. Proprio come la Nazionale, la posta è “di tutti”, come ha sottolineato lo stesso Mancini: “lo spirito di aggregazione è fondamentale all’interno di Poste Italiane come in una squadra di calcio”. Inoltre Poste Italiane, anche quest’anno, è Top Partner della Nazionale Italiana di calcio. Si rinnova quindi la collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Per approfondimenti: https://www.postenews.it/2021/01/22/nazionale-il-ct-mancini-un-onore-appartenere-alla-squadra-di-poste/