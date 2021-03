Poste lancia il fondo di investimento BancoPosta Rinascimento

(Adnkronos)

In collaborazione con Postenews

Poste Italiane lancia BancoPosta Rinascimento, il nuovo fondo comune del Gruppo che rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Pir, Piani individuali di risparmio a lungo termine. “Una forma di investimento – si legge in una nota - dedicata alle persone fisiche residenti in Italia che nasce con il duplice obiettivo di finanziare le imprese del nostro Paese e offrire ai risparmiatori un’opportunità di investimento fiscalmente agevolata”. BancoPosta Rinascimento “punta al potenziale di crescita di medio-lungo periodo dell’economia reale italiana”, spiega l’azienda, “includendo anche le realtà aziendali medio-piccole, dinamiche, reattive e spesso leader nei rispettivi mercati”. Il fondo, sottolinea Poste, è rivolto a quegli investitori “che puntano a una performance nel medio-lungo termine, che desiderano beneficiare dell’esenzione dalla tassazione sugli eventuali redditi finanziari generati dall’investimento e che cercano una soluzione equilibrata e diversificata tra una componente obbligazionaria – prevalente – e una componente azionaria contenuta”.

Nel dettaglio, un minimo pari al 70% dell’investimento è diretto a strumenti azionari e/o obbligazionari di imprese residenti in Italia o europee con stabile organizzazione nel nostro Paese, mentre per il restante 30% del portafoglio non sono previsti vincoli d’investimento.

