Poste, reindirizzamento corrispondenza si attiva anche online

In collaborazione con Postenews

Il servizio di reindirizzamento della corrispondenza al nuovo indirizzo di recapito è attivabile anche on line: Poste Italiane ricorda che “Seguimi” prevede l’inoltro della corrispondenza, compresa quella a firma, al nuovo indirizzo di residenza o verso una casella postale in Italia. È possibile scegliere quale tipo di corrispondenza reindirizzare, se estendere il servizio al nucleo familiare e il periodo di durata. Presso gli uffici postali è possibile attivare il servizio anche per la posta diretta a un congiunto deceduto o per una persona sotto tutela. Per agevolare i cittadini colpiti da eventi catastrofici, fino al 31 dicembre 2021, Poste Italiane consente l’attivazione o la proroga gratuite di Seguimi per gli abitanti di 140 comuni di Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria e Campania. Il servizio è inoltre gratuito fino al 31 maggio 2021 anche a favore di 9 comuni della provincia di Catania. I cittadini interessati possono rivolgersi al numero verde 800.003.333 dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00.

Per informazioni: https://www.poste.it/prodotti/servizio-seguimi.html e https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/servizio-seguimi.html