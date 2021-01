Poste Vita lancia Poste Domani Per Te

(Adnkronos)

PosteVita, compagnia assicurativa del Gruppo Poste Italiane, lancia una nuova soluzione per permettere ai clienti di gestire i propri risparmi in base alle proprie esigenze. Si chiama “Poste Domani Per Te” ed è una polizza sulla vita a premio unico o ricorrente, di durata pari a 7 anni, le cui prestazioni sono collegate all’andamento della Gestione Separata Posta ValorePiù, in cui vengono investiti i premi versati al netto dei costi.

Il contratto, spiega Poste, riconosce ai beneficiari designati la liquidazione del capitale assicurato in caso di decesso dell’intestatario e non prevede costi per il riscatto totale. In caso di riscatto totale o alla scadenza, viene riconosciuto un importo almeno pari al premio investito ridotto di una commissione di gestione annua prevista contrattualmente, di eventuali riscatti parziali e delle cedole già liquidate, se attivata l’opzione relativa.

Alla sottoscrizione è possibile scegliere se versare un premio unico (min. 5mila euro) o se attivare alternativamente un piano di versamenti ricorrenti mensili (min. 50 euro) o annuali (min. 600 euro). Si possono effettuare versamenti aggiuntivi dal giorno successivo la sottoscrizione, sia in ufficio postale (min. 500 euro), sia online dalla propria Area Riservata (min. 100 euro). Inoltre è possibile attivare l’Opzione Cedola per ricevere annualmente, sul Conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale, un importo variabile pari alla rivalutazione maturata al netto delle imposte.

