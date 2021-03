PosteMobile Casa Internet, una soluzione completa per chiamare e navigare da casa

(Adnkronos)

in collaborazione con Postenews.it

E’ stata prorogata fino 6 marzo la promozione su PosteMobile Casa Internet, la soluzione completa e integrata che si rivolge a chi ha la necessità di chiamare e navigare in internet da casa in piena libertà.

L’offerta, spiega Poste Italiane in una nota, include chiamate illimitate verso tutte le numerazioni fisse e mobili nazionali senza scatto alla risposta, traffico internet illimitato e telefono di casa e modem in comodato d’uso gratuito per l’intera durata contrattuale. Il modem WiFi, brandizzato PosteMobile, supporta connessioni 3G e 4G/4G+ con velocità massima in download fino a 300 Mbps e 50 Mbps in upload. Grazie alla promozione in corso, fino al prossimo 6 marzo sono azzerati i azzerati i costi di attivazione, consegna, prima installazione (con verifica dei requisiti di copertura) e configurazione degli apparati a cura di un tecnico specializzato. L’offerta, che prevede una fatturazione bimestrale, può essere richiesta in tutti gli uffici postali e attivata sia su una nuova linea telefonica sia su un numero preesistente.

PosteMobile Casa Internet, conclude la nota di Poste , appartiene a PosteMobile Casa, la gamma dei servizi di telefonia fissa offerti da PostePay tramite rete radiomobile che, grazie a soluzioni “solo voce”, “voce e internet” e “solo internet”, è in grado di rispondere a tutte le diverse esigenze di consumo e di spesa. Per ulteriori dettagli è disponibile il sito postemobile.it https://www.postemobile.it/offerte-fisso/postemobile-casa-internet