Postepay, è disponibile il nuovo terminale MPOS per incassare in mobilità i pagamenti con carta

Il servizio Acquiring MPOS Postepay è una soluzione che consente agli esercenti convenzionati di accettare in mobilità i pagamenti con carte di credito, di debito e prepagate emesse dai principali circuiti, attraverso uno smartphone/tablet dotato di App PosteBusiness e collegato tramite bluetooth con il dispositivo MPOS Postepay.

Il servizio è caratterizzato dalla semplicità di utilizzo ed è basato su un nuovo terminale, dal design moderno, tascabile, leggero (le dimensioni sono compatte, solo 6x10 cm) e con una batteria a lunga durata. L’esperienza d’uso è semplice e intuitiva, soprattutto nel processo iniziale di “Pairing”, ovvero di associazione tra terminale e smartphone o tablet, attraverso l’App PosteBusiness, basterà seguire le indicazioni riportate sullo schermo. La soluzione di Acquiring MPOS Postepay mette a disposizione tra i servizi accessori anche l’assistenza gratuita dall'Italia e la possibilità di consultare e monitorare le transazioni e gli estratti conto sempre disponibili sul Portale Esercenti, mentre in App PosteBusiness è disponibile il dettaglio delle ultime 100 transazioni.

Particolare attenzione è stata anche riservata al packaging del prodotto, realizzato con materiale ecosostenibile in linea con le politiche ESG (Environmental, Social and Governance) promosse da Poste Italiane S.p.A. in tema di sostenibilità ambientale.