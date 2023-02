PostePay: rinnovato il portafoglio di offerta della gamma PosteMobile Creami Extra WOW

Nuovi piani tariffari con ampio quantitativo di giga per chi attiva in ufficio postale o da web

Dallo scorso 6 febbraio PostePay ha rinnovato il proprio portafoglio di offerta di telefonia mobile. Per rispondere alle esigenze di mercato legate al crescente bisogno di traffico dati, i nuovi piani tariffari PosteMobile sono caratterizzati da un ampio quantitativo di Giga e sono diversificati in base al canale di attivazione. Sono due le nuove offerte attivabili in ufficio postale: Creami Extra WOW 50x2 che include - in promozione fino al 4 marzo - 100 Giga al mese anziché 50 giga, e Creami Extra WOW 200 che ne prevede 200 ogni mese. Entrambe le tariffe offrono chiamate e SMS senza limiti e possono essere richieste dai nuovi clienti, con o senza contestuale richiesta di portabilità del numero di altro operatore.

Il nuovo portafoglio tariffario dedicato all’online include ancora più giga, questo per rispondere alle esigenze di clienti iperconnessi che non a caso preferiscono richiedere la propria offerta online e ricevere la SIM direttamente a casa, senza costi di spedizione. I nuovi piani dedicati a questo target sono: Creami Extra WOW 150, che include 150 Giga al mese e Creami Extra WOW 300 che offre 300 Giga al mese oltre a chiamate e SMS senza limiti.

PosteMobile si conferma attenta alle diverse esigenze di spesa dei clienti proponendo offerte tra le più competitive del mercato.