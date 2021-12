Potenza, due uomini trovati morti: ipotesi fuga gas

Due uomini sono stati trovati morti nella stanza di un caseggiato rurale nelle campagne di Brienza, in provincia di Potenza. Dopo aver ricevuto una segnalazione, sono intervenuti sul posto i carabinieri. E' ancora in corso il sopralluogo del nucleo investigativo di Potenza e della compagnia di Viggiano. I due uomini sarebbero di origine romena. Sono in corso gli accertamenti sulle cause del decesso e tra le ipotesi c'è quella di una fuga di gas.