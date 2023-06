Potenza, incidente a Lavello tra auto e tir: due morti

Due uomini sono morti e un'altra persona è rimasta ferita in un incidente avvenuto sulla strada statale 655 ''Bradanica'' a Lavello (Potenza), all'altezza del km 55, nel pomeriggio alle ore 14.30 circa. Due i veicoli coinvolti, un autoarticolato e un'automobile. Nell'impatto entrambi sono finiti contro il guardrail. La dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione mentre la strada è stata chiusa temporaneamente dall'Anas per le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi. Secondo le prime informazioni, le vittime sono due operai della Stellantis di Melfi, residenti in provincia di Potenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco delle sedi distaccate di Melfi e Palazzo San Gervasio mentre dai comandi di Matera e Foggia sono arrivate le autogru necessarie per rimuovere i mezzi dalla carreggiata. Per il soccorso della persona ferita è intervenuto il 118.