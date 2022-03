Potenza, maxi operazione antidroga

Sono state 103 le persone arrestate durante l'indagine della Dda di Potenza, che ha permesso di scoprire un traffico di sostanze stupefacenti, esteso in tutta Italia, con pagamento in criptovalute, partendo da un sequestro avvenuto a Lagonegro. Oltre cento chilogrammi di stupefacenti sono stati sequestrati durante le attività di indagine nel periodo delle investigazioni, dal lockdown in poi: 60 di marijuana, 50 di hashish e altri due chilogrammi tra cocaina, eroina, ecstasy, metanfetamine, ketamina. Sono state riscontrate almeno 180 cessioni.

La droga veniva recapitata in plichi di spedizione, provenienti dalla Spagna e dall'Olanda. Gli stupefacenti venivano nascosti in confezioni di generi alimentari (biscotti, cereali e frutta secca) che venivano anche cosparse di essenze odorose per confondere il fiuto delle unità cinofile. Inoltre venivano tenute in fresco grazie a confezioni di ghiaccio gel a lunga durata. Il contatto tra lo spacciatore e il destinatario avveniva su social, canali di messaggeria o nel dark web, dove venivano concordate le modalità della compravendita, e il pagamento veniva eseguito in bitcoin attraverso delle applicazioni web.