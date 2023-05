Potortì (UniSR): "'More' è incredibile tuffo nel passato"

“Questa mostra, intitolata 'More - Museum of Restrictions', è un incredibile tuffo nel passato che riesce a coniugare in maniera eccellente l'ambito scientifico con quello didattico e ludico. Da una parte abbiamo infatti la conoscenza tecnico-scientifica derivata dalla collaborazione con l'Università Vita e Salute San Raffaele, dall’altra abbiamo il lato artistico e didattico. Si tratta di una mostra adatta a chiunque, davvero eterogenea, capace di ospitare e coinvolgere tanto i bambini quanto gli adulti, Avrà tanto da insegnare a chiunque voglia venire, è davvero consigliata”.

Così Eufemia Potortì, referente ufficio public engagement dell’Università Vita e Salute San Raffaele, in occasione della prima giornata di apertura dell’esposizione artistica voluta da Napisan intitolata 'More - Museum of Restrictions', aperta al pubblico dal 3 al 7 maggio a Milano, che celebra l’importanza del tocco nella vita delle persone e dei semplici gesti d’igiene come strumento fondamentale per la collettività, partendo dall’esperienza della pandemia e delle restrizioni che hanno caratterizzato quel periodo.