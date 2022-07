Poveri triplicati dal 2005: il rapporto Istat

Il numero delle persone in povertà assoluta è quasi triplicato dal 2005 al 2021, passando a 5,6 milioni (il 9,4% del totale), mentre le famiglie indigenti sono raddoppiate, secondo il Rapporto annuale dell'Istat che sottolinea come circa 4 milioni di dipendenti del settore privato percepiscono una retribuzione teorica lorda annua inferiore a 12mila euro (sono a bassa retribuzione annua) mentre per circa 1,3 milioni di dipendenti – il 9,4% del totale – la retribuzione oraria è inferiore a 8,41 euro l’ora (sono a bassa retribuzione oraria). Tra questi, quasi 1 milione percepiscono meno di 12mila euro l’anno e meno di 8,41 euro l’ora.