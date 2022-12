PR Cleaning: “Ecco perché per le pulizie industriali è meglio affidarsi a un partner certificato che assicuri alti standard d’igiene”

La sanificazione del settore alimentare necessita di qualità elevata per garantire il benessere del consumatore.

Il settore delle pulizie professionali è in continua evoluzione: negli ultimi anni si sono rinnovati e ripensati macchinari, metodologie e prodotti per assolvere meglio alle necessità igieniche del settore industriale, non solo perché con l’avvento del Covid si è posta ancor più attenzione alle misure di sanificazione degli ambienti, ma anche perché quando si parla di cura dei luoghi di lavoro, aziende alimentari in primis, sono indispensabili interventi risolutivi da parte di aziende certificate.

«Purtroppo da parte di molti titolari di azienda c’è ancora tanta disiformazione sull’argomento delle pulizie professionali, si crede erroneamente che siano servizi semplici, persino banali. E invece non è così», spiega Raffaele Prochilo titolare con la moglie Anna Lorenzon di PR Cleaning di Trevignano, in provincia di Treviso. «Un chiaro esempio è fornito proprio dal settore che io tratto: quando parliamo di imprese, capannoni o uffici la pulizia deve essere eseguita da personale specializzato e con prodotti idonei ad assicurare alti standard di igiene. Nel settore dell’industria alimentare, invece, la sanificazione è ancor più specializzata e deve rispettare procedure differenti rispetto agli altri ambiti: in questo caso sono richieste conoscenze particolari che si acquisiscono attraverso corsi di formazione e aggionamento continuo, bisogna essere in possesso di precise certificazioni e utilizzare apparecchiature adeguate e detergenti a marchio HACCP autorizzati dal Ministero della sanità».

Quando parliamo di siti dove vengono stoccati i cibi o realizzati piatti pronti per la vendita e preparazioni alimentari in genere, ma anche di cucine, di scuole, asili o alberghi, per fare qualche esempio, le accortezze non sono mai abbastanza.

«In questi ambienti, dove c’è il rischio di contaminazioni batteriche, la sanificazione deve essere ancor più approfondita in quanto ogni residuo delle preparazioni potrebbe generare batteri, polvere, insetti. L’igienizzazione di cucine, celle frigorifere, forni deve rispondere a standard molto severi per eliminare l’eventuale carica batterica e rendere l’ambiente di lavoro sicuro. La scelta dell’impresa di pulizia fa davvero la differenza: il mio consiglio è dunque accertarsi sempre che l’azienda adibita a questo tipo di prestazioni sia in possesso di idonee certificazioni che sono garanzia di serietà e lavoro eseguito a regola d’arte».

Stesso discorso per la pulizia di scuole e asili: «Col ritorno all’asilo o a scuola l’attenzione alla salute è ancora massima e non va abbassata la guardia: anche in questi ambienti è necessaria una pulizia particolare. I luoghi dove i bambini soggiornano devono sempre essere perfettamente puliti… i piccoli infatti mettono spesso le mani in bocca e gattonano sul pavimento col pericolo di entrare a contatto con microroganismi o germi patogeni. Per questo tipo di pulizie si seguono protocolli precisi: noi, ad esempio, utilizziamo tassativamente prodotti anticovid, alcol superiore al 75% e per la pulizia dei bagni detergenti al cloro, tutti validati dal Minitero della salute».

La gamma dei servizi offerti da PR Cleaning è molto estesa: «Oggi un’azienda di pulizie deve saper fare tutto, ecco perché nel tempo abbiamo ampliato le nostre prestazioni spaziando dalla manutenzione di condomini, uffici, banche, case private, alla sanificazione di studi medici o dentistici, scuole e asili e tutto il settore propriamente industriale. Da qualche tempo eseguiamo il trattamento di pavimenti, il ripristino di legno e parquet e offriamo ai clienti anche un servizio di piccolo giardinaggio. Inoltre siamo specializzati nel lavaggio in quota di vetri, ampie vetrate e pannelli fotovoltaici. Il contatto diretto coi clienti ci permette di valutare le loro esigenze e offrire servizi ad hoc, volti non solo a rendere puliti gli ambienti a garanzia di chi ci opera, ma a contribuire anche al prestigio dell’azienda».

