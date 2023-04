Prada, 70 mln di investimenti industriali l'anno

Press day negli headquarter di Valvigna e Levanella per un focus su strategia industriale e di sostenibilità del gruppo con Lorenzo Bertelli, head of corporate social responsibility del gruppo, e il direttore industriale Massimo Vian: "A ottobre nuovo impianto produttivo vicino Perugia, 250 persone lavoreranno in maglieria di lusso"

"Il motto di Prada è essere attori del cambiamento, ‘drivers of change’. Questa visione si fonda su tre pilastri: pianeta, persone e cultura". Parola di Lorenzo Bertelli, head of corporate social responsibility del gruppo Prada, che ha incontrato la stampa negli headquarter di Valvigna e Levanella, vicino ad Arezzo per un focus sulla strategia industriale e di sostenibilità del Gruppo.

"La grande responsabilità che sento ogni giorno - ha sottolineato Bertelli - è quella di garantire stabilità a quasi 14mila persone che lavorano con noi. Abbiamo 6 brand e lavoriamo in oltre 70 Paesi. Ciò che amo è avere a che fare con la cultura e la prospettiva di ciascuno di essi. E’ un vantaggio ma anche una grande sfida. Soprattutto in tema di sostenibilità perché cambiano le priorità nelle diverse aree geografiche. Penso che i valori della nostra azienda siano allineati alle evoluzioni della società contemporanea”.

A partecipare alla giornata, con un tour negli stabilimenti, anche Massimo Vian, da tre anni direttore industriale del gruppo Prada. "Dal 2019 al 2022 il gruppo Prada ha investito circa 140 milioni di euro nelle strutture industriali, compreso il periodo difficile del Covid nel 2020" ha ricordato Vian, annunciando che "a partire dal 2022-2023 prevediamo un investimento di circa 70 milioni di euro l'anno e contiamo di mantenerli nel medio e lungo periodo".

La maggior parte degli investimenti "servirà per le strutture e infrastrutture interne", ha spiegato Vian, evidenziando come sia "normale che una società come Prada continui a sondare il mercato per acquisizioni di aziende con le corrette dimensioni". Le acquisizioni non riguarderanno la pelletteria, perché in questo ambito il gruppo è "ben posizionato" con la propria infrastruttura interna. L'investimento del 2023 riguarderà la maglieria: "Inaugureremo a ottobre un nuovo impianto produttivo vicino Perugia, dove lavoreranno 250 persone nella maglieria di lusso - ha spiegato Vian - e poi l'anno prossimo l'investimento potrebbe riguardare un impianto produttivo nella pelletteria vicino Siena".

Al termine della giornata, Lorenzo Bertelli ha evidenziato gli obiettivi centrati e i traguardi che si intende raggiungere sul fronte della sostenibilità. "Ridurre le emissioni Scope 1 e 2 è stato un obiettivo chiaro del 2022 - ha evidenziato Bertelli -. L'obiettivo ora è diventare carbon neutral anche per le emissioni Scope 3. Stiamo lavorando su questo fronte anche in collaborazione con i nostri partner". Più in generale, ha concluso il manager, "dovremmo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati prima del previsto".