Prada Group sceglie REMS per la salute dei propri dipendenti

Accordo con la società pugliese Echolight S.p.A. per lo screening dello stato di salute ossea sui dipendenti della casa di moda: gli open day continuano anche questo mese

Milano, 23/05/2023 - REMS & Prada Group insieme per la tutela della salute delle ossa. La società pugliese Echolight S.p.A., nata come spin-off del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sedi a Lecce e New York, leader nelle tecnologie diagnostiche dell’Osteoporosi, e Prada Group, titolare dei più prestigiosi marchi nel settore del lusso, come Prada, Miu Miu, Church’s, Car Shoe, Marchesi 1824 e Luna Rossa, presente in più di 70 Paesi con una rete di 612 negozi, hanno stretto un accordo per sottoporre i dipendenti allo screening sullo stato di salute delle ossa ai fini della prevenzione dell'Osteoporosi e delle fratture da fragilità.

Prada Group ha così aderito alla campagna di informazione e sensibilizzazione rispetto alla diagnosi precoce dell'Osteoporosi e delle fratture da fragilità, lanciata da Echolight.

Perché R.E.M.S.?

R.E.M.S. (Radiofrequency Ecographic multi Spectrometry) consente di misurare la densità minerale ossea attraverso una scansione ecografica ed è la prima al mondo che, sfruttando gli ultrasuoni, quindi senza l'impiego di radiazioni, permette un’indagine sui siti anatomici assiali quali colonna vertebrale e il femore.

Con R.E.M.S è possibile elaborare una “carta d’identità” dell’osso per una platea di pazienti molto vasta, dai fragili come gli oncologici e i diabetici, alle donne in gravidanza o in fase di allattamento. In tal modo vengono superate le limitazioni legate all'impiego della tradizionale tecnologia MOC/DEXA.

La nuova tecnologia è stata riconosciuta come “best practice” nelle Linee Guida Ministeriali sulla Diagnosi, Stratificazione del Rischio e Continuità Assistenziale delle Fratture da Fragilità, validate dall'Istituto Superiore di Sanità, dopo essere state elaborate da otto società scientifiche con il contributo di 16 associazioni di pazienti.

R.E.M.S., inoltre, è stata oggetto di uno studio indipendente del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CERGAS) della SDA Bocconi di Milano, che ha sancito come l’impiego della nuova tecnologia nella diagnosi dell'Osteoporosi e nella prevenzione delle Frattura da Fragilità ossea garantisce un maggiore risparmio per il Sistema Sanitario Nazionale rispetto alla MOC/DEXA.

L’accordo tra le due aziende: gli open day

L’accordo tra le due aziende, avviato ad aprile in occasione del mese dedicato alla prevenzione ossea, proseguirà anche a maggio attraverso open day, in modo da consentire ai dipendenti (sia uomini che donne in quanto l’osteoporosi colpisce entrambi i generi) di avere un quadro diagnostico accurato per la prevenzione delle fratture da fragilità. Con l'esame, che ha già avuto un riscontro importante in termini di adesione, a ogni dipendente viene consegnata una “carta d’identità” dell'osso, che contiene preziose informazioni sullo stato di salute.

La soddisfazione di Echolight

“Siamo orgogliosi di aver conquistato la fiducia di una realtà così importante come Prada Group e siamo contenti dell'adesione da parte del personale.” - dice il CEO e fondatore di Echolight, l'Ing. Sergio Casciaro- “Solo ampliando la platea che si sottopone allo screening ai fini della diagnosi precoce è possibile una effettiva prevenzione delle fratture da fragilità.”

Contatti: https://www.echolightmedical.com/salute-delle-ossa-e-moda-open-day-per-il-gruppo-prada/