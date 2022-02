Prada ottiene certificazione Leed Green Building per 80 negozi nel mondo

Prada è sempre più sostenibile. Il Gruppo, in collaborazione con Fgb studio, annuncia di avere conseguito, al 31 dicembre 2021, la certificazione Leed v4.1 Operations and Maintenance per 80 negozi in tutto il mondo, presentati in un’unica richiesta. Inoltre, il Gruppo dichiara di voler ottenere entro il 2024 la certificazione Leed (O+M) per un totale di circa 300 negozi. Leed, Leadership in Energy and Environmental Design, sviluppata da U.S. Green Building Council (Usgbc), è il sistema di valutazione più diffuso al mondo per la certificazione degli edifici secondo criteri di sostenibilità ed è un simbolo internazionale di eccellenza. Grazie a pratiche di progettazione, costruzione e gestione che rispettino l’ambiente e la salute delle persone, gli edifici certificati Leed contribuiscono allo sviluppo sostenibile.

“Questo traguardo - afferma Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada - sottolinea quanto il piano di certificazioni Leed che abbiamo intrapreso sia per noi una scelta di primaria importanza. Desidero ringraziare tutti i partner che hanno reso possibile questo primo risultato.Continueremo a investire nello sviluppo sostenibile della rete retail, cuore della nostra strategia distributiva”. Le 80 certificazioni sono state ottenute grazie all’utilizzo di Arc, una piattaforma tecnologica che aiuta a tracciare, gestire e migliorare il rendimento di edifici e spazi esistenti, prendendo in esame cinque aree: energia, acqua, rifiuti, trasporti e benessere delle persone.

Tutti i negozi sono stati equipaggiati di un monitor di Fgb studio collegato con Arc, in grado di misurare la qualità dell’aria e di raccogliere tutti i dati necessari alla valutazione in tempo reale. I monitor comunicano direttamente con la piattaforma Arc, snellendo il processo di segnalazione e collegando ciascun punto vendita con una rete globale di edifici certificati Leed. Inoltre, i dipendenti del Gruppo hanno partecipato a un questionario per mappare lo status di ogni negozio e il suo relativo impatto su salute e benessere. In seguito, Fgb studio ha esaminato i dati per pianificare la strategia di certificazione Leed (O+M).

“Ottenere le certificazioni Leed mediante Arc - commenta Kay Killmann, Head of Green Business Certification Inc. (Gbci) per l’Europa - significa qualcosa di più che una semplice implementazione di pratiche sostenibili: rappresenta un impegno verso il nostro pianeta e le generazioni future. Il numero record di certificazioni Leed (O+M) del Gruppo Prada è la dimostrazione del desiderio di guidare il settore della moda con questo esempio.” Per Francesca Galati Bolognesi, fondatrice e ceo di Fgb studio: “L’ambizione e l’impegno negli edifici green del Gruppo Prada rappresentano una fonte di ispirazione. La portata di progetti come questi è al centro di ciò che facciamo come Fgb studio e siamo lieti di proseguire il nostro percorso sostenibile insieme al Gruppo Prada".

Al 31 dicembre 2021, il Gruppo Prada conta tre certificazioni Leed per Building Design and Construction (stabilimento di Scandicci, Firenze, certificato con il supporto di Bureau Veritas Italia; Polo Logistico di Levanella, Arezzo con Greenwich; Laboratorio Marchesi 1824 di Milano pre-certificato con Bee Incorporations); 57 negozi certificati Leed v4. Interior Design and Construction, (56 certificazioni ottenute grazie a Bee Incorporations e 1 grazie a Evotre srl); 81 negozi certificati Leed v4.1 Operations and Maintenance (O+M) (80 certificazioni ottenute nel 2021 grazie a Fgb Studio e 1 nel 2019 con Bee Incorporations).