Prandini (Coldiretti): 'Da filiera opportunità straordinaria per Paese, va difesa'

"Oggi rinnoviamo questo accordo di filiera. Adesso tutti ne parlano, ma quando noi l'abbiamo pensato eravamo dei pionieri, perchè nemmeno si sapeva cosa potesse contenere un contratto di filiera. E abbiamo generato un'opportunità straordinaria per il nostro Paese. Lo diceva Marco Hannappel: in termini di investimento economico, in termini di occupazione, dando possibilità ai nostri agricoltori ma anche all'interda collettività. In questo momento storico garantire 50mila posti di lavoro non è una così scontata". Così Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, intervenendo alla firma del rinnovo del contratto di filiera sul tabacco tra Coldiretti e Philip Morris Italia.

"Il lavoro che Coldiretti anche nelle ultime settimane ha cercato di effettuare è stato di un'interlocuzione traversale in Europa sia con altri Paesi sia con altri gruppi parlamentari per cercare di fare capire quello che è l'indotto che abbiamo potuto creare e quindi fare una difesa di sistema di una filiera che noi riteniamo possa essere ulteriormente valorizzata", ha concluso Prandini.