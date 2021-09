Il Prozek croato, che è un vino passito da dessert e non un bianco mosso da aperitivo come il Prosecco, "arreca comunque un danno sul mercato" ai produttori italiani, perché "trae in inganno" il consumatore estero, dato che si tratta di un vino che viene venduto non in Italia, ma "a livello mondiale". Lo spiega il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, a margine della tre giorni organizzata dal Ppe a Roma.