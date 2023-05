“Pre-Occupiamoci della meningite in Veneto e Friuli Venezia Giulia”, in streaming su Adnkronos – domani ore 15

Le malattie batteriche invasive includono tutte quelle infezioni che “invadono” un ambiente normalmente sterile (liquido cerebrospinale o sangue) con conseguenze molto gravi e spesso fatali, come la meningite e la sepsi.

La meningite meningococcica è un’infezione grave, disabilitante e spesso mortale, seppure rara. Il 10% dei pazienti va incontro al decesso nonostante riceva cure adeguate. Il 10-20% dei sopravvissuti può andare incontro ad amputazioni, danni cerebrali, perdita dell’udito, disturbi dell’apprendimento.

Un rischio che, sebbene maggiore nei bambini in tenera età, permane per tutta la vita e interessa particolarmente le persone più fragili, come gli anziani o i soggetti immunodepressi.

Ecco perché “Pre-occuparsi” di una patologia così grave come la meningite e, più in generale, come le malattie batterico invasive, favorendo la corretta informazione e aiutando le persone a proteggere se stesse e gli altri.

Da qui nasce "Pre-Occupiamoci della meningite in Veneto e Friuli Venezia Giulia – tra best practice e bisogno di protezione", un confronto fra cinici ed esperti per favorire la corretta informazione e aiutare le persone a proteggere se stesse e gli altri, con un focus specifico su queste due regioni.

All'incontro, che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Adnkronos martedì 9 maggio alle ore 15, parteciperanno: Vincenzo Baldo, Ordinario di Igiene all'Università di Padova; Carlo Tascini, Direttore Clinica di Malattie infettive di Udine; Michele Tonon, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, Regione del Veneto; Francesca Valent, Direttore SC Igiene e Sanità Pubblica, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale; Cristina Zappetti, Servizio Prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. A moderare, Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos.