Precipita con l’auto da un ponte, morto 59enne a Crotone

Un 59enne è morto stamane in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale fra Petilia Policastro (Crotone) e una frazione del territorio. L’uomo, un collaboratore scolastico, si stava recando al lavoro con la sua Fiat Punto, quando per cause non ancora chiare è precipitato per circa dieci metri dal ponte sul fiume Soleo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 59enne.

Sul corpo dell’uomo, così come deciso dalla procura di Crotone, verrà eseguita l’autopsia per accertare se l’incidente sia dipeso da un malore che ha colpito la vittima.