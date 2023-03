Premi, assegnato l'Abel Prize 2023 al matematico Luis A. Caffarelli

Lo scienziato argentino ha vinto il prestigioso riconoscimento, l'equivalente del Nobel nel suo campo, per i suoi studi sulle equazioni che descrivono la natura

Assegnato dall'Accademia norvegese delle Scienze e delle Lettere il prestigioso Abel Prize 2023 al matematico argentino Luis A. Caffarelli dell'Università del Texas ad Austin, negli Usa. Caffarelli ha ricevuto il prestigioso riconoscimento - che per la matematica è l'equivalente del premio Nobel - per i suoi "contributi fondamentali agli studi sulle equazioni alle differenziate parziali", la teoria delle equazioni che descrivono la natura. Caffarelli è dal 2003 tra i soci stranieri dell'Accademia dei Lincei per la Categoria I Matematica, Meccanica e applicazioni.