Premi: 'IoLavoro' evento digitale 2021, la job fair piemontese premiata da Nc Digital Awards

‘IoLavoro’ è evento digitale 2021’. A premiare l’eccellenza dell’edizione digitale di ‘IoLavoro’, strumento di incontro fra domanda e offerta di lavoro di Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale di Regione Piemonte per le politiche attive del lavoro, Nc Digital Awards, vetrina nazionale per i protagonisti della comunicazione integrata, giunta alla decima edizione. Si tratta dell’unico riconoscimento attribuito a un ente pubblico fra le 159 campagne partecipanti.

"Fin dai primi mesi dell’emergenza sanitaria Agenzia Piemonte Lavoro ha saputo convertire rapidamente tutti i suoi servizi in modalità da remoto, inclusa la job fair ‘IoLavoro’, che a fine novembre 2021 vedrà la sua terza edizione interamente digitale – commenta Federica Deyme, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro – sono certa che un cambio di pelle così significativo non avrebbe potuto accadere senza l’apporto di un capitale umano particolarmente motivato e competente: il premio attribuito a ‘IoLavoro’ ne è una prova tangibile ed è motivo di soddisfazione per tutta la nostra organizzazione".

"Competere con realtà di così alta caratura e vincere è per noi motivo di grande orgoglio – aggiunge Giampietro Ferrarese, responsabile Comunicazione, eventi, information technology e transizione digitale di Agenzia Piemonte Lavoro – questo importante riconoscimento per Agenzia Piemonte Lavoro, l’ente pubblico che coordina e gestisce ‘IoLavoro’, conferma l’alto livello di prestazioni che la pubblica amministrazione, quando ben organizzata e dotata di strumenti adeguati, sa esprimere, mettendo a disposizione servizi che agiscono in modo positivo e diretto sulle comunità".

Gli Nc Awards sono l’unico premio italiano che vanta una giuria composta da 40 top manager di aziende di primo piano rappresentative di tutti i settori merceologici, e top spender in comunicazione. Ogni anno la giuria valuta i progetti sia online che in seduta plenaria: quest’ultima fase è aperta al pubblico, nel rispetto della trasparenza nei sistemi di selezione.

‘IoLavoro’ job fair, organizzata per offrire un appuntamento fisso ma temporaneo per l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e anche come occasione di orientamento formativo e professionale, in 56 edizioni ha registrato decine di migliaia di rapporti di lavoro sottoscritti (10% circa a tempo indeterminato, 40% circa a tempo determinato), 25% la quota di partecipanti che entro quattro o cinque mesi trova occupazione a seguito della partecipazione, oltre 80% il tasso di gradimento di candidati e aziende.