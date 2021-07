Premier League, calciatore arrestato con accusa di pedofilia

Un calciatore della Premier League è stato arrestato con l'accusa di reati sessuali su minori. Il calciatore è stato arrestato venerdì scorso e interrogato dalla polizia prima di essere rilasciato su cauzione. Il calciatore è stato sospeso dal suo club mentre le indagini continuano. Il club ha assicurato il suo aiuto nell'inchiesta.

"L'Everton conferma di aver sospeso un calciatore della prima squadra in attesa di indagine da parte della polizia. Il club continuerà a supportare le autorità con le indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni sull'argomento". Lo scrive l'Everton senza chiarire se la sospensione sia legata all'arresto per abusi su minori di un giocatore del massimo campionato inglese. Secondo il quotidiano "Liverpool Echo" il giocatore coinvolto nella vcenda sarebbe Gylfi Sigurdsson.