Premio Archivio Disarmo Colombe d’Oro per la Pace 2025 a tre giovani palestinesi

Sono stati premiati a Roma, nella splendida cornice della Sala della Protomoteca del Campidoglio, i vincitori della 41a edizione del Premio Colombe d'oro per la Pace, organizzato da Archivio Disarmo con il sostegno delle Cooperative aderenti a Legacoop. Le Colombe d’oro di quest’anno vanno a tre giovani palestinesi protagonisti di un contributo significativo al diritto all'informazione. Questo diritto è stato calpestato nella guerra di Gaza, dove decine e decine di operatori dell'informazione hanno trovato la morte e dove l’accesso è stato sistematicamente impedito ai reporter internazionali. Tuttavia un gruppo di giovani giornalisti, spesso formatisi direttamente sul campo e dotati unicamente di cellulari e pc, ha iniziato un’attività di condivisione sui social, presto cresciuta fino a diventare produzione di eccellenti corrispondenze, in grado di raggiungere lettori e spettatori in tutto il mondo.