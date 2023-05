“L’idea è di far avvicinare il mondo del cinema a quello delle imprese visto che questo è lo strumento fondamentale per la comunicazione con il territorio e la comunità dei lavoratori. Il cinema come strumento di promozione e conoscenza del proprio lavoro”. Lo ha dichiarato Mario Sesti, Direttore Artistico del premio Film Impresa, in occasione della prima edizione del Premio Film Impresa, che ha avuto luogo il 12 e 13 aprile nella Casa del Cinema di Roma.