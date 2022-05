Premio 'Goodwill Ambassador' a Francesco Liberati

Un riconoscimento ai 60 anni di carriera nell'ambito del circuito finanziario e bancario che "ha sempre testimoniato con azioni concrete il suo sostegno ad un’economia focalizzata sulla persona, con attenzione particolare verso il territorio e le sue necessità". E' con questa motivazione che Francesco Liberati, presidente della Banca di Credito Cooperativo (Bcc) di Roma, è stato oggi premiato ed ha ricevuto la nomina come Goodwill Ambassador del Microcredito dall'Ente nazionale per il Microcredito presieduto da Mario Baccini.

All'evento che si è svolto presso l'Università Lumsa a Roma hanno partecipato lo stesso Baccini, il magnifico rettore dell'Università Francesco Bonini e il maestro orafo Gerardo Sacco che ha realizzato l'opera simbolo del premio. Si tratta della prima edizione del premio che si ispira all'onorificenza dell'Onu. "L'Ente Nazionale del Microcredito ha istituito questa iniziativa sull'economia sociale come strumento di lotta all’esclusione finanziaria e alla povertà", ha affermato il presidente Baccini nel corso dell'evento.

"Il presidente Liberati è una personalità importante del sistema bancario di prossimità e ha creato una banca che oggi è la prima banca della nostra città e della Regione. - ha aggiunto - e rappresenta un punto di riferimento del sistema bancario con una visione verso il microcredito. E' testimone vivente di questo settore e ha sostenuto in un momento di difficoltà, anche durante la pandemia, imprese in crisi. Spero che non ci sia bisogno di interventi straordinari in seguito della guerra" ha aggiunto.

Baccini ha anche annunciato che questo premio il 'Goodwill Ambassador' da oggi in poi, ogni anno, sarà conferito a personalità che si occupano di economia sociale ovvero alla soddisfazione dei bisogni delle persone che "sono il nostro faro di riferimento".

Il presidente Liberati, esprimendo gratitudine per il riconoscimento, ha sottolineato come la Bcc svolga una "missione di vicinanza a piccole imprese e a soggetti economici che difficilmente trovano ascolto. Non potevamo non guardare all'ente per il microcredito che ha un ruolo di garanzia per le pmi, con un primo accordo aprendo la strada anche ad altre banche di credito cooperativo. Il progetto ha dato risultati molto positivi in termini di immagine e sociali, abbiamo visto centinaia di nuove imprese nascere grazie a questa iniziativa".

L'opera realizzata da Gerardo Sacco, una scultura e fusione a cera persa, raffigura nella parte frontale un abbraccio con due braccia stilizzate che, partendo da una sfera in argento placcato oro con il simbolo dell'economia circolare, si protendono verso una sfera più grande con la scena del Buon Samaritano.