Premio" Il Perugino: artista ed imprenditore" - 6a edizione

Perugia, Giovedì 13 aprile 2023, ore 15

Teatro Collegio di Merito della Sapienza - Fondazione ONAOSI

Via della Sapienza, 6b - Perugia

12 aprile 2023. L’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito - ANSPC, organizza, presso il Teatro Collegio di Merito della Sapienza - Fondazione ONAOSI, il Premio “Il Perugino: artista ed imprenditore” 6° edizione.Esso viene assegnato a Personalità, nazionali e internazionali, che, richiamando la figura di Pietro Vannucci, detto il Perugino, abbiano manifestato particolari doti di creatività e capacità realizzatrici, dando un contributo alla esaltazione dei più alti valori, economici e sociali, del Paese.

Dopo l’apertura del Presidente di ANSPC, Ercole P. Pellicanò, e i saluti istituzionali di autorità umbre, Claudio Strinati, Segretario Generale dell’ Accademia Nazionale di San Luca, terrà la relazione di base.

Quest’anno, i premiati, con le relative motivazioni, sono:

Franco Bernabè, Presidente Acciaierie d’Italia

laudator

Gianni Letta, Presidente Civita

Per avere guidato, con competenza manageriale e spirito imprenditoriale, l’assestamento, l’affermazione e la crescita di importanti aziende pubbliche e private. I processi di efficienza operativa e di semplificazione, da lui promossi, ed attuati all’interno del modello operativo, sono esemplari e si traducono in testimonianze di best practice, rilevanti a livello internazionale. Con la partecipazione attiva in autorevoli associazioni di categoria ha potuto mettere in rete le sue vaste e variegate competenze, contribuendo alla conoscenza, alla affermazione ed alla valorizzazione del sistema Italia nel mondo.

Brunello Cucinelli, Presidente esecutivo Brunello Cucinelli S.p.A.

laudator

Giuliano Amato, Presidente Emerito Corte Costituzionale

Per avere diffuso, attraverso la creazione di manifatture di lusso, il bello del Paese nel mondo. La sua azienda, radicata nel borgo medievale di Solomeo, è espressione dell’idea di un “capitalismo umanistico”, giusto ed equilibrato, elevato a fattore distintivo dell’economia, della cultura e della morale. La passione, la sensibilità, il sapere, il rispetto della Umana Sostenibilità sono le leve del suo essere e del suo fervido operare di imprenditore illuminato e di mecenate, che trova la propria stella polare nell’armonia tra profitto e dono, nela piena tutela della dignità di ogni essere.

Enrico Giovannini, Ordinario presso l’Università di Roma “Tor Vergata”

laudator

Vittorio Colao, Vice-Chairman EMEA General Atlantic

Scienziato statistico di valore internazionale, è riconosciuto come il primo sostenitore della crescita sostenibile e promotore delle politiche del benessere in Italia, sia in ambito accademico che istituzionale, arricchendo, per questa via, la cultura, l’economia, la società civile. Ha manifestato un esemplare impegno istituzionale, assumendo ruoli di vertice in prestigiose organizzazioni, nazionali e internazionali, ricoprendo incarichi ministeriali in due governi e partecipando ad importanti commissioni di lavoro in Italia e in Europa. Attore e motore del dibattito nel Paese riceve, da anni, ampio riconoscimento per la imponente produzione di libri, saggi e rapporti che sono divenuti testi di riferimento presso qualificate Accademie.

Premio speciale

Giovanna Giubbini, Segretariato Regionale del Ministero della cultura per l’Umbria

laudator

Claudio Strinati, Segretario Generale dell’ Accademia Nazionale di San Luca

Per l’altissima competenza scientifica e per la profonda coscienza professionale con cui da sempre coltiva l’attività di studio e tutela del patrimonio archivistico della Nazione italiana affidato alle sue cure, soprattutto nell’area umbra, in cui si è formata e fin da giovanissima ha esercitato preclare doti di ricercatrice e amministratrice, capace di affiancare ai metodi tradizionali di indagine quelli avanzatissimi della digitalizzazione e informatizzazione. Stimatissima funzionaria del Ministero della Cultura ha svolto incarichi prestigiosi nella sua Umbria, ma anche nelle Marche, nel Veneto, nel Lazio. Conclamata docente e autrice, ha prodotto numerose ed apprezzate pubblicazioni, spaziando dalla storia delle Istituzioni, alle problematiche politiche ed economiche. Modello di comportamento e di civismo, è un esempio per le giovani generazioni.

Premio per la carriera

Valentino Mercati, Fondatore Aboca

laudator

Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria

Per avere creato, con illuminata intuizione circa il valore della biotecnologia vegetale e macrobiotica, la società internazionale Aboca, concreta testimonianza dell’armonia tra impresa e natura. Gli investimenti in tecnologia, che sostengono lo sviluppo di prodotti altamente innovativi, lo portano a detenere trentadue famiglie di brevetti. La prosa, della ricerca e del risultato, va coniugata con la poesia, scaturente dal suo amore verso i testi antichi, amore di cui la Biblioteca Antigua rappresenta una splendida realizzazione.

La manifestazione è inserita nel contesto delle iniziative, in terra umbra, dedicate alla figura del Maestro Pietro Vannucci, detto Il Perugino, in occasione dei 500 anni dalla sua morte.

La cerimonia si concluderà alle ore 19:00.

Press contact:

info@anspc.it

06 85351354