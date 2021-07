Premio Internazionale Fair Play Menarini: Svelati Programma e Premiati Della 25^ Edizione

ROMA, 15 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Parte il countdown per il XXV Premio Internazionale Fair Play Menarini che è stato presentato oggi ufficialmente durante la conferenza stampa a Roma. Dopo aver anticipato il programma e le novità dell'edizione 2021, sono stati svelati i nomi dei premiati che, il prossimo 1° settembre, riceveranno il riconoscimento dedicato al fair play e all'etica sportiva. Un'edizione che punta in alto per festeggiare in modo speciale il venticinquennale della kermesse, nata nel 1997 con l'obiettivo di celebrare i grandi valori dello sport.

Nell'anno della vittoria azzurra agli Europei di calcio, e con i Giochi Olimpici di Tokyo sempre più vicini, la XXV edizione del Premio Fair Play Menarini potrà contare su un parterre di campioni e personaggi sportivi di grande rilievo che, attraverso le loro storie e i loro esempi, racconteranno il lato sano e appassionato dello sport mondiale. Principale novità di quest'anno sarà il Premio speciale nella categoria "Modello per i giovani", dedicato alla memoria del campione Paolo Rossi: un doveroso riconoscimento che sarà assegnato a due importanti personalità del mondo calcistico come Hans-Peter MuellereMarco Tardelli. E proprio dall'olimpo del pallone, ritireranno il premio anche l'allenatore, Sinisa Mihajlovic, l'olandese Patrick Stephan Kluivert e l'ex arbitro Pierluigi Collina. Al loro fianco, figureranno altre leggende dello sport come il coach ed ex tennista svedese, Stefan Edberg, lo "Sparviero" del pugilato Patrizio Oliva, Pierluigi Marzorati, bandiera storica della Pallacanestro Cantù e la nuotatrice ungherese da record, Katinka Hosszu.

Al fianco del premio il Gruppo Farmaceutico Menarini che lega il proprio nome ai valori dell'etica e del fair play promossi dalla manifestazione. "La XXV edizione del Premio Fair Play Menarini sarà anche l'occasione per celebrare, attraverso i valori dello sport, l'enorme sforzo che operatori sanitari, ricercatori e tutti coloro che sono impegnati in prima linea stanno compiendo per uscire da questa terribile pandemia – ha dichiarato Ennio Troiano, Menarini Global Head of Human Resources – In questo periodo di ripartenza ci auguriamo che i valori del fair play siano il faro che ci guidi nell'affrontare le sfide del futuro".

L'edizione del venticinquennale del Premio Fair Play Menarini si aprirà il 30 agosto a Castiglion Fiorentino, per proseguire il 31 agosto a Firenze e andare in scena mercoledì 1° settembre con la Cerimonia di premiazione, condotta da Lorenzo Dallari e Rachele Sangiuliano, trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia.

Di seguito i premiati del XXV Premio Internazionale Fair Play Menarini:

Marco Tardelli e Hans-Peter Mueller – Premio speciale Paolo Rossi, categoria "Modello per i giovani" Sinisa Mihajlovic – categoria "Sport e salute" Massimo Bonini – categoria "Fair play" Pierluigi Collina – categoria "Valori educativi dello sport" Eleonora Maria Goldoni – categoria "Fair play e solidarietà" Patrick Stephan Kluivert – categoria "Valori sociali dello sport" Stefan Edberg – categoria "Carriera nel fair play" Pierluigi Marzorati – categoria "Una vita per lo sport" Matteo Marconcini – categoria "Promozione dello sport" Patrizio Oliva – categoria "Sport e vita" Katinka Hosszu – categoria "Personaggio mito" Romano Battisti – categoria "Lo sport oltre lo sport" Lucia Blini – Premio speciale Franco Lauro, categoria "Narrare le emozioni"

