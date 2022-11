Premio Internazionale Maison des Artistes alla Sapienza

Appuntamento oggi alle ore 17.30, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, con la cerimonia del Premio Internazionale Medaglia d’Oro Maison des Artistes, promosso dall’Associazione omonima, oggi presieduta dal Eugenio Morgia e da Vittorio Barbagiovanni, presidente Onorario. Presenta la giornalista e Presidente dell’Academy of Art and image Paola Zanoni.

Nell'Aula Magna, sullo sfondo del grande murale di Mario Sironi, proprio innanzi alla rappresentazione dell’Italia, tra le arti e le scienze, prende avvio la cerimonia di premiazione di tutti coloro che, anche in questo periodo così delicato, si sono saputi distinguere per il loro contributo civile ed artistico.

I premiati quest’anno sono: la Banda Musicale della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano con il Direttore Stefano Iannilli; Dario Argento, regista, attore e produttore cinematografico; Associazione Italiana AIdel 22 A.P.S. con la Presidente Raffaella Cungi e la Presidente Onorario Giulietta Angelelli Cafiero insieme ai ragazzi della radio AIdel 22 con il direttore Francesco Grande; Massimo Barra, medico, Fondatore di Villa Maraini; Camilla Cormanni, Responsabile eventi culturali Cinecittà; Grazia Cucco, pittrice; Liliana D’Amico, doppiatrice con le figlie Fiamma, Giuppy, Rossella; Simona Izzo; Michele D’Ascenzo, pianista concertista; Valeria Fabrizi, attrice di cinema e di teatro; Francesco Fedele, Direttore di Cardiologia e Unità Coronarica Policlinico Umberto I “La Sapienza”; Fondazione Culturale 'Paolo di Tarso' con la Presidente Luana Gallo e il Responsabile Area Progetti Fabio Gallo; Stefano Fresi, attore, doppiatore, musicista; Francesco Grollo, tenore; Nadezda Kolesnikova, soprano; Marco Masini, Cantautore; Stefano Mhanna, Pianista, violinista, organista; Aldo Morrone, Direttore scientifico dell’Istituto di San Gallicano di Roma; Alberto Olivieri, imprenditore; Alberto Pavoni, Docente d’organo del Conservatorio S. Cecilia di Roma; Simone Quilici, Direttore del Parco Regionale dell’Appia Antica; Franco Ruberto, Docente Facoltà di Medicina “La Sapienza” di Roma e Scuola di Specializzazione in anestesia e rianimazione e Responsabile unità operativa Dipartimento di Terapia Intensiva Policlinico Umberto I; Giuliano Santangeli in arte “Sangiuliano”, poeta; Alessandro Zuccari, Professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna “La Sapienza”.

La manifestazione si chiuderà con l’esibizione di Mauro Di Domenico, uno dei premiati Maison des Artistes nel corso di questi anni, nel 2018, e che oggi porta in giro per l’Italia il ricordo indimenticabile di Ennio Morricone, “La leggenda Morricone”, premiato nel 2016. Saranno presenti molti premiati delle precedenti edizioni. Ricordiamo che nell’edizione 2021 è stato premiato il Cav. del Lav. Giuseppe Marra Giornalista, Editore e Direttore del Gruppo Adnkronos Gmc per aver creato un riferimento imprescindibile della comunicazione.

Consiglio Direttivo Associazione des Artistes: Luigi Oppido Segretario Generale, Alessandra Ballerino, Tesoriere, Gabriella Artale Direttore Artistico, Luca Carnì, Roberto Danieli, Rino Ferraro, Giuliano Geymet, Viviana Normando, Elsa Petillo, Paola Zanoni. Ingresso libero. Sarà possibile seguire la diretta dell’evento sulla pagina fb e il canale youtube di Cinemartproduzioni.