"Premio Montale fuori di casa", chi vince la sezione Ambiente

Sono la giornalista ambientale ed ecoblogger Letizia Palmisano e la leader ambientalista, giornalista e scrittrice Grazia Francescato le vincitrici del premio "Montale fuori di casa" per la sezione Ambiente, premio che verrà consegnato il 5 agosto a Levanto, con il patrocinio del ministero della Cultura e della Regione Liguria. Serata che inizierà con l’assegnazione del riconoscimento speciale al sindaco Luca Del Bello in rappresentanza del Comune di Levanto per le buone pratiche ambientali messe in campo da quasi 20 anni nel realizzare un armonioso connubio tra ambiente e sviluppo sostenibile.

Ad essere premiate saranno due donne che, in anni diversi e in modi diversi, hanno mostrato e dimostrano con i fatti e non solo con le parole, come vivere l’impegno ambientalista: Grazia Francescato, da sempre sostenitrice di un ideale che integri valori sociali e laici con valori ecologici e ambientali, appassionata di letteratura, cinema e teatro e Letizia Palmisano, eco blogger, giornalista ambientale, esperta di social media, di green economy, divulgatrice di buone pratiche delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, oltre ad essere consulente aziendale e organizzatrice di eventi.

Da cinquant’anni sul fronte della difesa dell’ambiente, Grazia Francescato è stata presidente del Wwf Italia, membro del board del Wwf International, per due volte presidente dei Verdi, parlamentare verde e portavoce dei Verdi Europei. Giornalista e conduttrice di trasmissioni Tv dedicate alla natura, è membro del consiglio generale di Aspen Institute e testimonial di varie associazioni ambientaliste e animaliste. Letizia Palmisano scrive per diverse testate e portali. Moderatrice e speaker in molteplici eventi, è docente sulle materie legate al web 2.0 e sulla comunicazione ambientale. Con Matteo Nardi per Città Nuova nel 2021 ha scritto il libro "10 idee per salvare il Pianeta prima che sparisca il cioccolato". Il suo blog è www.letiziapalmisano.it.

Come consuetudine del premio "Montale Fuori di Casa” verranno acquistati libri delle due premiate che saranno poi donati al pubblico presente a fine evento. Della Francescato il libro "In viaggio con l’arcangelo", racconto di un viaggio che si snoda dalle foreste dell'Amazzonia all'isola greca di Simi, dalle Azzorre alla Patagonia cilena (edizioni Mediterranee); della Palmisano "10 idee per salvare il Pianeta prima che sparisca il cioccolato" (Città Nuova).