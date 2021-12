Premio Sakharov, la visita del dissidente all'Adnkronos nel 1989

Andrei Sakharov, il dissidente a cui è intitolato il Premio del Parlamento europeo per la libertà di pensiero assegnato oggi ad Aleksei Navalny, vuole "conoscere di persona gli interlocutori dei giorni di Gorki", i giornalisti che hanno costituito per lui, all'epoca del suo esilio, un tenue filo con il mondo esterno. Per questo, nel suo viaggio in Italia del febbraio 1989, visita la redazione dell'agenzia di stampa Adnkronos, allora in via di Ripetta, accolto dal direttore Giuseppe Marra. Nel 1984, durante anni l'esilio di Sakharov l'agenzia di stampa aveva organizzato una conferenza stampa a Roma della figlia del premio Nobel Tatiana, canale di comunicazione fra il padre isolato e il mondo.

Insieme alla moglie Elena Bonner e all'amica Irina Alberti, direttrice della rivista basata a Parigi "La Pensée russe", già assistente di Aleksandr Solzhenitsyn, Sakharov parla del suo esilio e della libertà. E ricorda il suo viaggio in treno da Gorki a Mosca nel dicembre del 1986. "In quel percorso, che dal confino mi portava a casa, nasceva in me il sentimento bellissimo della libertà. Nello stesso tempo sentivo crescere anche il senso di una nuova responsabilità, perché la libertà è difficile, non solo da conquistare, ma anche da difendere e da mantenere. La libertà non va mai separata dalle responsabilità che deve accompagnare chiunque aspiri alla possibilità di esprimersi e muoversi liberamente".

Bonner era stata ricevuta dal Papa nel 1986. Disse in quell'occasione a Giovanni Paolo II: "'Sono qui da sola, ma il mio sogno, quello vero che mi porto dentro, è che un giorno possa esserci qui anche Andrei a parlare con lei". "Ieri il sogno si è avverato": il 6 febbraio infatti Andrei Sakharov e Bonner ebbero un colloquio di un'ora e venti minuti, in russo, con il Pontefice, un incontro che Giovanni PaoloII definì "storico". Il giorno dopo i due leader di una opposizione nascente in Unione sovietica incontrarono l'allora segretario del Psi, Bettino Craxi, e la responsabile esteri del partito, Margherita Boniver, nella sede di via del Corso, prima di attraversare la strada e arrivare all'agenzia di stampa. Al termine della giornata, per i Sakharov, una passeggiata, da soli, in via Veneto.