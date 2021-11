Premio San Leonardo 2021 a Diana Bracco

Premi San Leonardo a Diana Bracco, Francesco Profumo, Presidente della Compagnia di San Paolo, e all’imprenditrice Donatella Merano. Il prestigioso riconoscimento. consegnato domenica scorsa dal Comune di Imperia, attesta l'impegno dei benefattori a favore della città ligure. In occasione della cerimonia è stata inaugurata anche una mostra fotografica dedicata al Veliero Beatrice, donato da Diana Bracco il 15 luglio scorso e restaurato grazie a un progetto di alternanza scuola e lavoro con gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto Nautico Andrea Doria.

"Per continuare a valorizzare questa splendida barca d’epoca”, afferma Marcella Roggero, assessore alla cultura di Imperia, “abbiamo pensato ora di creare la Scuola di Vela Beatrice che si appoggerà per la parte teorica al Museo Navale. L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani imperiesi e, in particolare le ragazze, alla cultura marinara e al mondo della vela che è una tradizione della nostra città”.