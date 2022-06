Premio Strega, al secondo scrutinio balza in testa Mario Desiati

Al secondo scrutinio per la selezione della cinquina del Premio Strega balza in testa Mario Desiati con "Spatriati" (Einaudi). Ribaltata la classifica del primo scrutinio che vedeva in testa Veronica Raimo con "Niente di vero" (Einaudi) seguita da Marco Amerighi, Alessandra Carati, Alessandro Bertante e Mario Desiati. Raimo ieri ha ricevuto il Premio Strega Giovani.

A presiedere il seggio per lo scrutinio della cinquina della LXXVI edizione c'è lo scrittore Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021 con il libro "Due vite" (Neri Pozza).