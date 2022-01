Premium, una nuova linea di vetrine professionali per il gelato artigianale

Milano, 31 gennaio 2022 - Dall’esperienza nazionale e internazionale di Frigomeccanica, tante soluzioni ad hoc per l’arredo in gelateria con una vasta gamma di vetrine e pozzetti che fanno da trait d’union fra il più alto made in Italy e la funzionalità. Una grande varietà di proposte che combinano l’appeal del più alto made in Italy con lavorazioni accurate e personalizzate sono le caratteristiche degli arredi Frigomeccanica, un’azienda che spazia da soluzioni ad hoc per la gelateria fino a quelle per bar, pasticcerie, food corner e panetterie. Indipendentemente dalla metratura a disposizione in negozio, l’azienda propone una molteplicità di soluzione pensate per rendere vetrine e pozzetti funzionali ed esteticamente belli.

Fra i prodotti top di gamma, Frigomeccanica ha realizzato Premium, una nuova linea di vetrine professionali per gelato (ma anche per pasticceria e pralineria) che rappresentano il connubio armonico di tecnologia e design. Disponibili in due altezze, da 120 e 137 cm, e in tre diverse lunghezze, le vetrine Premium hanno tutte un piano espositivo a filo e senza barriere per dare una visione ottimale del prodotto da ogni angolazione. Non solo, la vetrina per gelato ha la refrigerazione a doppia ventilazione con flussi multipli che migliorano la conservazione del gelato e assicurano una temperatura costante. Premiun è disponibile in Total Black e Total White, ma anche in una serie di scenografiche colorazioni, con finiture personalizzabili.

Accattivante nell’estetica, tecnologicamente all’avanguardia, è la proposta su ruote di Frigomeccanica: Kart, un banco mobile, pratico ed ergonomico, con una duplice vantaggio. Kart può essere infatti riconvertito a uso fisso, semplicemente smontando la parte di ruote e copertura, il che lo rende doppiamente funzionale sia in fase di sanificazione sia per poter spostare la attività in spazi aperti.

Sigep è l'appuntamento professionale dedicato al Gelato Artigianale e all'Arte del Dolce. Da oltre 40 anni, è il punto di riferimento per le innovazioni dell'intero settore e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento, packaging e servizi.

Sigep è anche il punto di incontro per lo scambio di idee, tendenze e visioni presentate ogni anno dai più importanti esperti e opinion leader del settore. Frigomeccanica accoglierà tutti gli interessati alle novità di settore all’interno del Pad A7 Stand 039.

Anche per il 2021 Frigomeccanica si conferma azienda innovatrice per tecnologie di refrigerazione e design commerciale. La sua presenza all’evento internazionale HOST 2021 si è caratterizzata per la presentazione al grande pubblico di una serie di arredi per bar, pasticceria e gelateria di alto design. Nel comparto Food per macelleria, gastronomia e salumeria, le vetrine Hangar e Vik Carni hanno convinto il pubblico di visitatori grazie alle nuove tecnologie messe in campo. Per i pochi che non sono riusciti a partecipare all'evento Frigomeccanica ha realizzato un video e uno stand virtuale 3D dove è possibile vedere tutte le novità presentate in fiera.

Il gruppo Frigomeccanica, realtà completamente italiana, è presente sul mercato con i marchi Frigomeccanica, Stiltek, Officine 900 e Frimar. Gli stabilimenti di produzione sono dislocati nel centro italia, in provincia di Teramo, esattamente in prossimità dello snodo autostradale A14 – A24. Occupa 150 dipendenti su una superficie coperta di oltre 40.000 mq. La produzione, supportata da attrezzature e macchine ultramoderne, comprende arredamenti bar, vetrine per gelateria, pasticceria, alimentari, gastronomia, arredi per panetteria e pubblici esercizi in genere. In 40 anni di attività, punto di forza dell’azienda è sempre stata la continua ricerca tecnologica ed estetica. Frigomeccanica con i suoi marchi è azienda leader del settore ed è sinonimo di qualità, competitività e serietà sul mercato nazionale ed internazionale. La filosofia ispiratrice di ogni linea di prodotti d’arredo e refrigerazione di Frigomeccanica si basa su tre componenti fondamentali: modularità, efficienza tecnica, design. Gli arredamenti bar, le vetrine frigorifere per l’esposizione e la vendita di generi alimentari, le vetrine per i negozi di pasticceria e di panetteria sono tutti modulari e componibili. Per ciascuna di dette linee di prodotto, la modulistica è tanto ampia e versatile che consente di arredare ogni tipo di ambiente, e di soddisfare le più varie esigenze.

