Prescrizione, Scalfarotto (Az-Iv): "Orlando vuole capire? E' necessario rimuovere l'errore"

Il disegno di legge presentato in commissione Giustizia alla Camera da Fratelli d'Italia per rivedere la riforma della prescrizione bocciando la legge Bonafede e tornare alle linee della riforma Orlando, è in linea con "l'odg di Enrico Costa che ordinando il ritorno alla legge Orlando rimetteva in piedi il meccanismo della prescrizione, fondamento dello Stato di diritto in quanto a tutela oltre che degli imputati anche di chi chiede giustizia". Ivan Scalfarotto, senatore Az-Iv, e membro della Commissione giustizia in Senato accoglie positivamente l'iniziativa Fdi ed all'Adnkronos rimarca: "Le risposte e la giustizia devono arrivare in modo celere. Orlando prevedeva che ci fossero 18 mesi in Appello e 18 in Cassazione per consentire al processo di proseguire, ma ristabiliva anche un principio di civiltà giuridica che è quello che dopo un certo tempo, salvo reati imprescrittibili, il processo possa terminare se non giunto a conclusione".

L'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando sulla proposta Fdi dice "vogliamo capire" e c'è chi nel Partito teme che una riforma ogni due anni possa creare caos. "Certamente sarebbe auspicabile se non ci fosse una riforma ogni due anni, ma se ci sono interventi sbagliati come quello che avea introdotto l'ex ministro Bonafede è necessario rimuovere l'errore", replica Scalfarotto, già sottosegretario al ministero dell'Interno, ricordando che dai banchi del Pd con i dem votò contro la riforma Bonafede.

"Condivido il Pd sul piano del metodo - prosegue - cioè che in genere e non solo nella giustizia, le riforme che si susseguono rapidamente non sono auspicabili. Ma sono in disaccordo sul piano del merito: se si è presa una decisione sbagliata ed ideologica come quella contenuta nella 'Spazzacorrotti', dove già il nome indica l'atteggiamento di chi la ha adottata, è un bene tornare ad una norma che consenta al processo di andare avanti stabilendo il principio inderogabile che superato un certo tempo, se la giustizia non ha dato le sue risposte, il processo venga a cadere". (di Roberta Lanzara)