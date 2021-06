Presentata la terza edizione del report "Purina in Society" insieme alle 8 tendenze e alle 6 principali sfide del mercato del pet care

- Il report mostra i progressi compiuti da Purina nei confronti degli impegni chiave, tra cui il lancio di oltre 30 nuovi prodotti, il sostegno all'adozione di più di 98 mila pet e il raggiungimento del traguardo del 94% per l'approvvigionamento della soia, a deforestazione zero

- Tra le tendenze: la domanda sempre crescente di proteine alternative, di prodotti personalizzati e di trasparenza degli ingredienti continuerà a crescere

- Tra le sfide emergenti: la scarsità di ingredienti e l'impatto ambientale dell'approvvigionamento e degli imballaggi

BARCELLONA, Spagna, 16 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Purina ha presentato oggi l'edizione 2020 del report Purina in Society (PinS) [disponibile qui], la terza release, che racchiude tutti i risultati e i progressi raggiunti rispetto ai 10 impegni dell'Azienda [link qui] che hanno l'obiettivo di migliorare la salute e il benessere dei pet, delle persone che li amano, delle comunità e del pianeta.

Il report Purina in Society 2020 - redatto in conformità alle linee guida per il reporting di sostenibilità conformi ai GRI Standard (2018/2020) - presenta in dettaglio il resoconto dei progressi compiuti e l'impatto delle iniziative di Purina, delle partnership e delle collaborazioni avviate per raggiungere gli obiettivi.

Negli ultimi due anni, grazie alle varie attività svolte, Purina ha:

A seguito della presentazione del Pins Report a livello EMENA. Jeff Hamilton, CEO di Nestlé Purina PetCare Europe, Medio Oriente e Nord Africa, ha commentato: "Stiamo definendo nuovi ambiziosi obiettivi e rivedremo i nostri impegni per assicurarci di poter concretamente operare nel rispetto dei limiti del pianeta e di avere un impatto positivo sulle persone e sulla società in generale. Questo ci spingerà a un più importante e rapido progresso, a guidare il cambiamento sulle questioni sociali e a perseguire il nostro purpose: migliorare la vita dei pet e delle persone che li amano".

Rimangono aree di lavoro in cui l'azienda si sta impegnando per raggiungere gli impegni presi, come ad esempio l'approvvigionamento responsabile degli ingredienti a base di pesce.

"In Purina, tutte le nostre azioni, da sempre, sono finalizzate a migliorare la vita dei pet e delle persone che li amano. Per tale ragione sono fiero dei progressi che continuiamo a fare, sin dal lancio dei nostri impegni nel 2016. Questa edizione del PinS Report è un'ulteriore dimostrazione dei nostri continui sforzi messi in campo e della collaborazione con partner e organizzazioni con cui condividiamo una visione strategica" - ha commentato Rafael Lopez, Regional Director di Purina Italia e Sud Europa. "Continueremo a lavorare insieme per creare un futuro migliore per i pet, il pianeta e le comunità in cui operiamo".

Il Purina in Society Report 2020 evidenzia, inoltre, i cambiamenti che il settore nel suo complesso dovrà affrontare, dopo un anno in cui la pandemia da COVID-19 ha avuto un enorme impatto sulla vita dei pet, delle persone e delle aziende di tutto il mondo.

Basandosi su ricerca di mercato e oltre 100 interviste a esperti del settore, tra cui veterinari e media, Purina ha messo in evidenza le otto tendenze che plasmeranno il futuro del pet care, insieme alle sei sfide che questo settore dovrà affrontare.

LE 8 TENDENZE:

LE 6 SFIDE[8]:

Nel 2020, in piena fase di emergenza sanitaria, Purina non ha mai spesso di pensare alle comunità con azioni concrete. In particolare Purina Italia ha donato pasti ai gatti e cani ospitati nei rifugi ENPA e alle famiglie in difficoltà tramite la Croce Rossa Italiana, partecipando alla campagna #AltriEroiENPA e coprendo le spese di stalli e pensioni dei pet rimasti temporaneamente senza cure, insieme a LEIDAA.

Per maggiori informazioni, visitare il sito Purina.it [il report completo è disponibile qui] o consultare la Scheda informativa del Report Purina in Society allegata al presente comunicato stampa.

PURINA, l'azienda di riferimento del settore PetCare, è presente in tutti i segmenti del mercato con una gamma completa di alimenti per soddisfare le esigenze di alimentazione e benessere di cani e gatti, e offre servizi che contribuiscano a migliorare la relazione fra l'uomo e i pet. Si rivolge alla grande distribuzione (supermercati, ipermercati, negozi al dettaglio) e al canale specializzato (petshop, garden center, agrarie, brico, allevatori e veterinari) con un prestigioso portafoglio di brand: Gourmet, Friskies, Felix, presenti in entrambi i canali; Purina ONE presente solo nella grande distribuzione e PURINA PRO PLAN, PURINA PRO PLAN Veterinary Diets, Tonus e Cat Chow in esclusiva per il canale specializzato. In Italia è presente anche sul nuovo portale di vendita online Purinashop.it con tutti i suoi prodotti. Purina fa parte del Gruppo Nestlé, che in Italia opera oggi con diverse realtà: Nestlé Italiana, Sanpellegrino, Nestlé Purina Petcare, Nespresso, Nestlé Nutrition e Nestlé Health Science, Nestlé Professional e CPW. Il Gruppo Nestlé è leader mondiale nel food & beverage con sede in più di 150 Paesi, e una gamma di oltre 10.000 prodotti frutto della tradizione e della più avanzata ricerca nutrizionale al mondo.

1. McKinsey Global Institute, What's next for remote work: An analysis of 2,000 tasks, 800 jobs, and nine countries23 novembre 2020: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/whats-next-for-remote-work-an-analysis-of-2000-tasks-800-jobs-and-nine-countries 2. Euromonitor, 20203. Kantar, 20214. Mintel, 20205. Purina, 2020, "The role of the pet-human bond: Review and summary of the evidence (2020)" 6. Kantar, 20217. Globescan Purina Stakeholder Research, 2020. E altre fonti come Kantar, novembre 2020: A purpose-led strategy will be essential for businesses following COVID-19 8. Globescan Purina Stakeholder Research, 2020

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1524838/Dogs_supporting_hospitalized_children_at_Sant_Joan_de_Deu.jpg