Presentato il palinsesto di Radio Cusano Campus 2022-2023, i ritorni e le grandi novità

Annunciato il nuovo palinsesto 2022-2023 di Radio Cusano Campus, on air dal 10 settembre 2022.

Roma, 27 luglio 2022.Una nuova stagione per confermare i successi della precedente e introdurre grandi novità. Per il daytime ovviamente tante conferme come “L’Italia s’è desta”, appuntamento quotidiano per avere un quadro a 360 gradi sui principali temi dell’attualità e politica, e “La storia oscura” che, grazie al contributo di Fabio Camillacci, nuovo doppiatore di Kent Brockman dei Simpson, tenterà di porre luce sul buio, analizzando le vicende e i crimini del nostro passato.

Conferme anche per il pomeriggio e il prime time con “Bagheera” del cantautore Luca Bussoletti e con la “Rit Parade” di Stefano Cilio, l’imperdibile appuntamento sulle ultime uscite musicali attraverso compilation esclusive. Ma anche tante novità nel Palinsesto di Radio Cusano Campus annunciato dal Direttore Generale Media e Social, Valentina Lamonaca, e dal Direttore di Rete, Alessio Moriggi.

3 new entries. “Bomboclat” della band Cor Veleno, gruppo musicale hardcore hip hop italiano, costituito dal produttore DJ Squarta e dai rapper Grandi Numeri e Primo Brown, quest'ultimo scomparso nel 2016. Bomboclat è anche il nome del primo album che ha segnato l'inizio per alcuni dei componenti della futura band romana e che oggi su Radio Cusano Campus diventa uno spazio per dare voce ad altre importanti figure del panorama musicale contemporaneo attraverso la loro voce in un dibattito live dove potrete conoscere da vicino cantanti e band oggi di notevole spicco in Italia. “Turchesando” della conduttrice radiofonica, opinionista televisiva, scrittrice, imprenditrice di moda italiana, Turchese Baracchi. Un format di successo già in onda su Radio Italia anni 60, un programma allegro, frizzante e divertente in collaborazione di Angela Achilli. Non da ultimo “IndieLand”, il parco giochi dell'indipendenza, format radiofonico con il suo cuore a Roma ma con orecchie e mente aperte al mondo e alle tante bellezze musicali indipendenti senza voce. Dall'esperienza radiofonica e giornalistica del suo fondatore e conduttore Simone Mercurio, un format musicale e culturale indie, indipendente come approccio prima ancora che come produzione o genere. Musica e interviste oltre i soliti giri.

Un palinsesto, quello di Radio Cusano Campus, dove la cultura va in FM, in streaming e DAB+, con interviste esclusive ed approfondimenti di illustri ospiti, senza dimenticare i giovani e il loro mondo.

