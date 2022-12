Presentato il XIII Rapporto Civita alle Gallerie d’Italia- Napoli

When Sustainability meets Culture │ Quando la Cultura incontra la Sostenibilità

Aziende attente alla cultura e musei sempre più “green” per essere competitivi sul mercato

Napoli, 6 dicembre 2022. Il XIII Rapporto di Civita quest’anno ha indagato il ruolo che la Cultura gioca all’interno delle pratiche di sostenibilità intraprese dalle aziende e nell’ambito delle politiche museali.

Dopo la presentazione tenutasi con successo lo scorso 4 luglio a Roma presso la sede dell’Associazione Civita, in presenza del Ministro Franceschini, e la presentazione allo STEP FuturAbility District di Milano incentrata sulla cultura come asset nelle strategie di sostenibilità integrale d’impresa, è stata la volta di Napoli. Con la presentazione alle Gallerie d’Italia – Napoli, si è voluto porre l’accento sul modo in cui i musei contribuiscono e agiscono nel rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Per Simonetta Giordani, Segretario Generale dell’Associazione Civita: “La Cultura rientra a pieno titolo nella dimensione sociale della Sostenibilità. Civita, con la presentazione del XIII Rapporto, dà spazio a documenti e testimonianze nella doppia prospettiva delle imprese che investono in cultura e dei musei che si occupano di sostenibilità. Abbiamo scelto di presentare qui il nostro rapporto perché Napoli ha dimostrato di essere un’indiscussa capitale della cultura. La nostra presenza oggi vuole rimarcare l’importante ruolo che questa città e il sud Italia svolgono, non solo nella tutela del proprio prezioso patrimonio archeologico e artistico, ma anche nella creazione di nuove formule e luoghi di cultura, di cui il meraviglioso museo che oggi ci ospita è uno splendido esempio”.

La sfida della sostenibilità, e, in particolare, quella ambientale, infatti, sta assumendo gradualmente una dimensione strategica anche per i musei italiani. I musei sono protagonisti di questo impegno, in una pluralità di forme, dalla gestione dei propri spazi fisici alla produzione di contenuti culturali specifici, fino alla promozione di comportamenti virtuosi presso il pubblico, confermando di avere un canale privilegiato di comunicazione dei propri contenuti con bambini, adolescenti e giovani.

Questa consapevolezza è stata la leva che ha spinto l’Associazione Civita, in collaborazione con Annalisa Cicerchia e Ludovico Solima, a promuovere una rilevazione, attraverso un questionario on line per raccogliere opinioni e idee del pubblico dei musei. Dall’indagine è emerso che la grande maggioranza dei visitatori (7 visitatori su 10) sono convinti che attraverso l’arte e la cultura si possa trasmettere un più efficace messaggio a favore della sostenibilità. Per oltre un terzo degli intervistati, la sostenibilità gioca un ruolo nella scelta del museo da visitare. Il pubblico apprezza i musei gestiti in modo sostenibile: dall’energia ai rifiuti, dall’acqua ai materiali. 7 visitatori su 10 pensano che i musei dovrebbero lavorare per la propria efficienza energetica. Il museo può essere uno spazio in cui si adottano comportamenti a basso impatto ambientale.

Il 68% di un campione di intervistati in Italia ha espresso la convinzione che attraverso l’arte e la cultura sia possibile trasmettere un più efficace messaggio a favore della sostenibilità e il 62% degli intervistati sostiene che i musei dovrebbero comunicare maggiormente all’esterno le proprie iniziative orientate alla sostenibilità ambientale.

In che modo i musei possono far crescere il loro cuore verde contribuendo alla cultura della sostenibilità?

Qual è il ruolo giocato dalla cultura nell’ambito delle politiche museali?

Dopo i saluti del Vice Direttore delle Gallerie d’Italia – Napoli, Antonio Ernesto Denunzio, hanno risposto a questi interrogativi, ciascuno secondo la propria esperienza:

Simonetta Giordani - Segretario Generale Associazione Civita

Ludovico Solima - Prof. ordinario Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Tiziana Maffei - Direttrice della Reggia di Caserta

Paolo Giulierini – Direttore MANN

Pompeo Martelli - Direttore Museo Laboratorio della Mente ASL Roma 1

Michele Lanzinger - Direttore del MUSE Museo delle Scienze di Trento

L’incontro è stato moderato da Annalisa Cicerchia, Economista della cultura - Prima ricercatrice Istat.

Il XIII Rapporto di Civita è edito da Marsilio Editori e realizzato grazie al sostegno di IGT.

