Incontro con l’autore Sergio Massironi

Giovedì 10 novembre 2022, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano

Milano, 25 ottobre 2022 - Per la rubrica Speakers’ Corner, giovedì 10 novembre dalle ore 18.00, si terrà in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna in via Borgogna 5, a Milano, l’evento di Presentazione del libro "Cattolico cioè incompleto. Un’identità estroversa, un’appartenenza antitotalitaria" - Castelvecchi Editore – dell’autore Sergio Massironi, ospite della serata.

L’evento sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente di CSB, in dialogo con Sergio Massironi, Direttore “Doing Theology from the exsistential peripheries”, Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale, Autore del libro e Francesca Manco, Consulente di Comunicazione.

Dove va la Chiesa? La complessità sociale e geopolitica suggerisce l'intreccio di più sguardi, ma è la vita stessa a chiederci di accostare diversi piani di lettura. Per molti versi imprendibile, la realtà contemporanea demolisce i sistemi chiusi e le pretese totalitarie che paiono invece imporsi. Vi sono soglie su cui esercitare una particolare vigilanza e margini che vengono al centro. Quello che tutti attraversiamo è un travaglio, per molti versi doloroso e violento, ma dal quale può nascere un mondo diverso e migliore. È un tempo di passaggi, in cui i cattolici possono giocare fino in fondo la comune partita. Un tempo per riconoscersi incompleti e scommettere su ciò che non separa, ma rinvia all'intero.

Per informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.

A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

