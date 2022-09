Presentazione del libro di Edo Baccari "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi"

Rubrica Speakers’ Corner

Giovedì 29 settembre, ore 18.00 c/o Centro Studi Borgogna, Milano

Milano, 22 Settembre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovo appuntamento della Rubrica Speakers’ Corner. Giovedì 29 settembre, dalle ore 18.00, si terrà la presentazione del libro "Ai confini della notte. Una storia di fantasmi" – PlaceBook Editore – di Edo Baccari, scrittore emergente. L’evento si svolgerà in presenza, presso la sede di CSB, in via Borgogna 5, Milano.

Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB; Modera Giulia Escurolle, Avvocato e Socio CSB. Ne discute Edoardo Baccari, autore del libro. Baccari, classe 88, ex studente della scuola Holden, ci accompagna con la sua scrittura in una fredda notte di dicembre dove, in sella alla sua moto, attraversa l’oscurità del mondo della notte, fatta di sale d’attesa d’ospedale, stazioni di servizio, club e villaggi vacanze. Confuso su ciò che è reale e ciò che fa parte del mondo dei sogni, in bilico tra passato, presente e futuro, il protagonista si interrogherà sulla natura del suo cammino, metafora della vita.

Per informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.

A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Associazione Centro Studi Borgogna | C.F. 97860980156

Via Borgogna, 5 – 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58

www.centrostudiborgogna.it | info@centrostudiborgogna.it