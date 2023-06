Presentazione di soluzioni energetiche ecocompatibili: Mentech partecipa a Intersolar Europe 2023

MONACODI BAVIERA, 16 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Mentech Innovation ("Mentech"), azienda produttrice di nuovi dispositivi per l'accumulo di energia, di opzioni intelligenti per batterie e alimentazione esterna e di accessori per l'elettronica di consumo, è entusiasta di annunciare la sua partecipazione alla fiera Intersolar Europe 2023 che si terrà a Monaco, in Germania, dal 14 al 16 giugno 2023.

Lo stand di Mentech crea un'esperienza coinvolgente per i visitatori grazie a scenari al coperto e all'aperto e persino una roulotte, offrendo ai visitatori l'opportunità di provare le ricercatissime power station portatili di Mentech. Progettate specificamente per gli amanti dell'outdoor, le power station portatili di Mentech garantiscono una fonte di energia affidabile e di lunga durata per le avventure off-grid, offrendo agli utenti la tranquillità di concentrarsi sulle loro attività senza lo stress aggiuntivo dei problemi di durata della batteria.

Nello scenario al coperto dello stand, Mentech mostra i suoi sistemi energetici domestici all-in-one che offrono soluzioni per l'accumulo di energia affidabili ed efficienti con caratteristiche uniche che privilegiano la sicurezza e la comodità. I sistemi vantano un dispositivo termico di estinzione d'incendi ad aerosol e un sistema di gestione delle batterie sviluppato autonomamente per garantire prestazioni e durata ottimali. Grazie a un box batteria espandibile e ai prodotti all'avanguardia di Mentech, caratterizzati da flessibilità e facilità d'installazione, Mentech offre una soluzione completa per la gestione dell'energia domestica che garantisce prestazioni, capacità ed efficienza a chi ha bisogno di un'alimentazione di backup per i sistemi critici o di un sistema di accumulo energetico autonomo.

Gli inverter trifase di Mentech sono ideali per le installazioni su più tetti e si possono mettere in parallelo fino a sei dispositivi per realizzare anche i progetti più impegnativi. Inoltre, questi inverter sono progettati per gestire al 100% il carico trifase sbilanciato in modalità off-grid, il che li distingue come opzione sorprendentemente versatile e affidabile per diverse applicazioni e impostazioni.

Alla fiera, Mentech ha attirato un'attenzione significativa grazie al design accattivante del suo stand e alle eccezionali prestazioni dei prodotti, catturando l'interesse di numerosi visitatori alla ricerca di soluzioni energetiche affidabili. Impressionati dalla variegata gamma di offerte di Mentech, alcuni partecipanti hanno espresso il desiderio di una collaborazione più profonda con l'azienda in loco.

Mentech Innovation, società sussidiaria di Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd. (002902.SZ), è una società high-tech che combina ricerca e sviluppo con produzione, vendite e servizi a vantaggio dei consumatori di energia e dell'ambiente. Mentech dà priorità alla sicurezza dei prodotti durante i processi di ricerca, sviluppo e produzione e ha implementato rigorosi protocolli e regolamenti di sicurezza per garantire che i suoi prodotti siano sicuri per i consumatori e per fornire ai clienti prodotti e soluzioni di qualità in diversi settori industriali.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare la pagina: https://www.mentechpower.com/

CONTATTO: Luna xiao, luna.xiao@mentech. com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2102740/11_1__1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2102741/22_2__1.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2064718/MENTECH_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/presentazione-di-soluzioni-energetiche-ecocompatibili-mentech-partecipa-a-intersolar-europe-2023-301852657.html