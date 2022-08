Presentazione ufficiale all'IFA 2022: Jackery presenta il suo sistema Ultra-Charging più veloce

BERLINO, 31 agosto 2022 /PRNewswire/ -- Jackery, leader nelle soluzioni innovative per l'energia portatile e l'energia verde per la vita all'aperto, ha in programma di presentare il tanto atteso generatore solare 1000 Pro in occasione dell'IFA 2022 di Berlino, che si terrà dal 31 agosto al 6 settembre 2022.

Il generatore solare premium Jackery 1000 Pro 800W è composto da quattro pannelli solari SolarSaga 200W, dalla stazione di alimentazione portatile Jackery Explorer 1000 Pro, il generatore solare più avanzato di Jackery, grazie alla velocità record di acquisizione e ricarica con energia pulita. Il sistema Ultra-Charging impiega solo 1,8 ore per ricaricarsi completamente con i quattro pannelli solari SolarSaga 200W per la ricarica solare e a parete.

In concomitanza con l'uscita premium, in occasione dell'IFA 2022 viene presentato anche il generatore solare di Jackery 1000 Pro 160W di livello base, con due pannelli solari Jackery SolarSaga 80W, progettato proprio quest'anno. Entrambi i lati del pannello solare da 80W possono assorbire energia solare, e anche la superficie interna del contenitore dei pannelli solari è composta da materiali riflettenti, migliorando notevolmente il rapporto di utilizzo dell'energia solare. L'elevatissima efficienza della velocità di ricarica consente agli utenti di ricaricare ovunque lo desiderino, utilizzando l'energia del sole con la massima velocità ed efficienza.

Il generatore solare 1000 Pro 800W è il modello di ricarica più avanzato e veloce mai realizzato da Jackery, e offre:

Jackery Explorer 1000 Pro può essere utilizzato anche con due pannelli solari SolarSaga 80W (livello base). Questi pannelli a doppia superficie assorbono più energia solare e sono dotati di caratteristiche impermeabili per una migliore protezione complessiva.

Tra le altre caratteristiche del generatore solare 1000 Pro:

Informazioni su Jackery

Jackery, il principale fornitore al mondo di soluzioni innovative per l'energia portatile e l'energia verde per la vita all'aperto, fondato in California nel 2012, è un marchio globale di generatori solari, riconosciuto da oltre 100 media e organizzazioni autorizzate in tutto il mondo. Dal 2018 Jackery, la cui presenza spazia dagli Stati Uniti all'Europa, passando per Giappone e Cina, ha venduto oltre 2 milioni di unità in tutto il mondo.

Pioniere nella progettazione e nella produzione di generatori solari, Jackery offre una gamma di generatori verdi portatili e versatili che soddisfano tutte le esigenze di chi vive all'aperto, dalla ricarica di un cellulare o laptop sino all'alimentazione di grandi dispositivi, come apparecchiature per la cottura elettrica, riscaldatori e luci. I suoi prodotti figurano costantemente tra i Best Seller su Amazon e dal 2020 sono inseriti tra i raccomandati di Amazon, gli Amazon Choice. Ad oggi Jackery ha ricevuto 21 prestigiosi premi internazionali.

